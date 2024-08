Mit Kaufoption: Bayer verleiht Puerta nach England

Bröndby IF hätte Gustavo Puerta liebend gerne nach Dänemark gelotst, der Kolumbianer verfolgte aber andere Pläne. Nachdem FT bereits vergangene Woche exklusiv berichten konnte, dass sich der 21-Jährige mit Hull City auf eine Zusammenarbeit verständigen konnte, haben nun auch die Klubs zueinandergefunden.

Wie der englische Zweitligist offiziell bestätigt, wird der zentrale Mittelfeldspieler für eine Spielzeit von Bayer ausgeliehen. Zudem beinhaltet der Leihdeal neben einer Kaufoption dem Vernehmen nach auch eine hohe Weiterverkaufsbeteiligung. Bei Hull City trifft Puerta auf Ex-HSV-Trainer Tim Walter.

Bayers Geschäftsführer Sport Simon Rolfes sagt: „Gustavo wird seinen Weg machen, er ist ein sehr talentierter Spieler auf der Sechser- oder Achterposition. Wir denken, dass er sich in Hull sehr gut weiterentwickeln wird.“

Puerta hatte vor eineinhalb Jahren seine kolumbianische Heimat verlassen und sich Bayer angeschlossen. Sein erstes Halbjahr in Deutschland verbrachte er als Leihspieler beim 1. FC Nürnberg.

In der abgelaufenen Double-Saison kam er zu zehn meist nur minutenlangen Einsätzen. Lediglich in der Gruppenphase der Europa League schaffte er es zweimal in die Startaufstellung von Xabi Alonso.