Dänemark-Deutschland: So könnt ihr Viertelfinale der U21-EM live sehen

Knapp zwei Monate nach Beendigung der Gruppenphase geht die U21-Europameisterschaft weiter. Deutschland, das sich als Zweiter der Gruppe A für das Viertelfinale qualifiziert hat, trifft auf den Ersten der Gruppe C, Dänemark. Die Dänen haben in der Gruppenphase jedes Spiel gewonnen und auch Topfavorit Frankreich mit 1:0 besiegt und somit auf Platz zwei verdrängt. Die DFB-Youngster sollten also gewarnt sein.

Dänemark gegen Deutschland live im TV und im Live-Stream

Das Duell zwischen Dänemark und Deutschland findet am heutigen Montag, den 31. Mai statt. Der Anstoß in der MOL Arena Sosto in Ungarn erfolgt planmäßig um 21 Uhr. ProSieben zeigt die Partie live ab 20.15 Uhr im Free-TV. Fans ohne TV-Anschluss können das Spiel online über den Live-Stream von ProSieben oder auf der Internetseite Ran.de streamen. Hier geht's zur Gesamtübersicht.

Live-Ticker auf FussballTransfers.com

Wer das Duell zwischen Dänemark und Deutschland weder im TV noch im Live-Stream sehen kann oder möchte, sollte bei FussballTransfers.com vorbeischauen. FT bietet einen Live-Ticker, der euch mit allen notwendigen Fakten versorgt. So bleibt ihr immer auf dem Laufenden.