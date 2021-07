Mallorca-Juwel Romero zu Lazio

Lazio Rom darf sich in naher Zukunft auf Ausnahmetalent Luka Romero freuen. Laut Transfermarkt-Experte Fabrizio Romano haben die Laziali sich mit RCD Mallorca auf den Transfer des erst 16-jährigen Offensivspielers geeinigt. Am morgigen Montag soll der Teenager den Medizincheck absolvieren. Im Anschluss winkt dem Linksfuß ein Fünfjahresvertrag in der ewigen Stadt.

Romero wird eine große Zukunft vorausgesagt. Bereits mit 15 Jahren debütierte der argentinische Jugendnationalspieler für Mallorca und wurde damit zum jüngsten eingesetzten Spieler der La Liga-Geschichte. Bei Lazio will der 1,65 Meter große Dribbelkünstler Spielpraxis auf höherem Niveau erhalten. Bei Marllorcas Zweitvertretung, wo der Youngster hauptsächlich auflief, wäre dies nur auf unterklassigem Niveau möglich.