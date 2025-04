RB-Transfer günstiger als gedacht

RB Leipzig muss für die Festverpflichtung von Kosta Nedeljkovic weniger tief in die Tasche greifen als gedacht. Wie der ‚kicker‘ berichtet, kostet der 19-jährige Rechtsverteidiger zwölf Millionen Euro Ablöse – bislang war von 15 Millionen die Rede.

Nedeljkovic war im Februar per Leihe von Aston Villa gekommen. Unter Zsolt Löw rutschte er in Leipzigs Startelf. Der Interimstrainer schwärmt: „Der Junge hat eine unglaubliche Qualität. Ich habe ihm gesagt, dass er für mich eines der größten Talente auf dieser Position in Europa ist.“ Entsprechend gilt es als ausgemachte Sache, dass RB die Kaufoption beim serbischen Nationalspieler zieht.