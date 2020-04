Schalke: Fährmann bekommt neue Chance

Ralf Fährmann wird in der kommenden Saison zum Kader des FC Schalke 04 gehören. „Wir planen mit Markus Schubert und Ralf Fährmann, weil es zwei hervorragende Bundesliga-Torhüter sind. Und wir haben noch Michael Langer, der eine enorm wichtige Position in unserem Team einnimmt“, erklärt Sportchef Jochen Schneider (49) in der ‚Sport Bild‘.

Wer die neue Nummer eins wird, lässt Schneider offen: „Das ist eine Frage, die der Trainer und der Torwarttrainer beantworten müssen. Aber natürlich werden sie in einen offenen Wettbewerb hineingehen. Das ist ein Grundelement des Leistungssports. Ralf Fährmann hat den Vorteil der Erfahrung, Markus Schubert hat – was diese Saison betrifft – den Vorteil der Spielpraxis.“ Fährmann (31) ist derzeit an Brann Bergen verliehen, kam dort aber auch aufgrund der Coronakrise noch nicht zum Einsatz und trainiert aktuell auf Schalke.