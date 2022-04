Jovic will zurück in die Bundesliga

Luka Jovic strebt offenbar einen Abschied von Real Madrid an. Nach Informationen von ‚Sky‘ würde der Stürmer, einst für Eintracht Frankfurt auf Torejagd, gerne zurück in die Bundesliga wechseln. Eine heiße Spur, ob hierzulande Interesse an einer Jovic-Verpflichtung besteht, gibt es aktuell nicht.

Im März hieß es in spanischen Medien, der FC Arsenal, der FC Everton, der AC Mailand und Borussia Dortmund hätten sich nach Jovic erkundigt, vor zehn Tagen nannte der ‚Corriere dello Sport‘ Inter Mailand als Interessenten. Konkretisiert hat sich bislang keines der Gerüchte.

In dieser Saison kommt der 24-jährige Serbe auf magere 281 Einsatzminuten in La Liga (ein Tor, zwei Assists). Real hatte für Jovic einst 63 Millionen Euro Ablöse an Frankfurt gezahlt. In der spanischen Hauptstadt steht er noch bis 2025 unter Vertrag.