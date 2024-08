Abraham zurück in die Premier League?

Der AFC Bournemouth sieht sich aufgrund des Abgangs von Dominic Solanke (26) nach einem Ersatz um. Wie der ‚Mirror‘ berichtet, haben die Cherries dabei ein Auge auf Tammy Abraham von der AS Rom geworfen. Der 26-Jährige, der in Rom noch bis 2026 unter Vertrag steht, soll aber nur einer der möglichen Kandidaten sein.

Abraham war vor drei Jahren für 41 Millionen vom FC Chelsea in die italienische Hauptstadt gewechselt und erzielte seitdem in 119 Einsätzen 37 Tore und gab 13 Vorlagen. In der abgelaufenen Saison fiel der Mittelstürmer aufgrund einer Verletzung am Kreuzband große Teile der Saison aus und absolvierte nur zwei Plfichtspiele von Beginn an.