Medien: Kramer bleibt Schalke-Trainer

Vier Niederlagen in Folge, Platz 16 in der Bundesliga und kaum spielerische Ideen: Die Lage des FC Schalke 04 ist brisant. Auf das Ziehen der Reißlinie in Form einer Trainerentlassung verzichten die Königsblauen aber offenbar.

Wie die ‚WAZ‘ berichtet, halten die Schalker Verantwortlichen an Frank Kramer fest. Der 50-jährige Übungsleiter werde somit auch am Dienstag auf der Bank sitzen, wenn S04 im DFB-Pokal erneut auf die TSG Hoffenheim trifft. Laut der ‚Bild‘, die ebenfalls vom Kramer-Verbleib berichtet, wird er sogar bei einem Ausscheiden gegen die Kraichgauer weiter auf der Bank sitzen, womit die nächste Bundesliga-Partie gegen Hertha BSC zum Endspiel des Trainers werden würde.

Schröder sah Reaktion der Mannschaft

Zuvor haben die Königsblauen am Dienstag gegen die TSG die Chance, es besser zu machen als am gestrigen Freitagabend. Da verlor die Kramer-Elf mit 0:3 gegen die Kraichgauer. Rouven Schröder lobte aber nach der Partie bei ‚DAZN‘: „Für mich ist wichtig, eine Reaktion der Mannschaft gesehen zu haben.“

Über Kramer sagte der Sportdirektor, dass er in Ruhe die Situation analysieren wolle. Das ist nun offenbar geschehen. Mit dem Ergebnis, dass Schalke an seinem umstrittenen Trainer festhält.