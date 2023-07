Neuer Klub für Cavani

Edinson Cavani verlässt den europäischen Fußball. Laut Fabrizio Romano wird der 36-jährige Mittelstürmer seinen Vertrag beim FC Valencia auflösen und sich den Boca Juniors aus Argentinien anschließen. Es bestehe bereits mündliche Einigkeit.

Cavani hinterließ in mehr als 16 Jahren in Europa bleibenden Eindruck, knipste unter anderem für die SSC Neapel, Paris St. Germain und Manchester United. Zudem traf der Uruguayer 58 Mal in 136 Länderspielen.

