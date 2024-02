Dembélé über PSG: „Musste mich anpassen“

Ousmane Dembélé benötigte nach seinem Wechsel zu Paris St. Germain etwas Eingewöhnungszeigt. „In Dortmund bin ich sofort explodiert und in Barcelona ging es nach und nach. In Paris ist es ähnlich, nur mit weniger Verletzungen. […] Ich habe nur sieben oder acht Monate in Frankreich bei Stade Rennes gespielt, bevor ich für sieben Jahre ins Ausland ging. Ich fühle mich in meinem Land nicht als Ausländer, aber was den Fußball angeht, bin ich ein bisschen der am wenigsten französische Franzose“, erläutert der 26-Jährige gegenüber ‚Le Parisien‘.

Unter der Anzeige geht's weiter

Für 50 Millionen Euro war Dembélé im August vom FC Barcelona zu PSG gewechselt. „Ich musste mich anpassen, zumal sich die Ligue 1 enorm verändert hat. Die Liga ist viel stärker als zu der Zeit, als ich sie verlassen habe“, erklärt der Flügelstürmer, der in seinen ersten 25 Einsätzen für Paris auf ein Tor und zehn Vorlagen kommt. „Heute habe ich das Gefühl, mich endlich gefunden zu haben. Ich bin auf dem richtigen Weg, aber ich will noch mehr geben, noch entscheidender sein“, so Dembélé.