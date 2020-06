Meier zurück zur Eintracht

Alexander Meier kehrt nach zwei Jahren zu Eintracht Frankfurt zurück. Wie die Hessen mitteilen, wird der 37-Jährige neuer Co-Trainer der U16-Auswahl. Den Chefposten übernimmt Helge Rasche (29), aktuell Jugendcoach beim Halleschen FC.

Meier spielte bis Januar dieses Jahres in Australien bei den Western Sydney Wanderers. Für die Eintracht hatte der ehemalige Stürmer zwischen 2004 und 2018 in 379 Partien 137 Tore geschossen und in seiner letzten Saison den DFB-Pokal gewonnen.