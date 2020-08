Obi Mikel vor England-Rückkehr

Stoke City steht wohl kurz vor der Verpflichtung von John Obi Mikel (33). Laut der ‚BBC‘ wird der Routinier in Kürze einen Einjahresvertrag beim englischen Zweitligisten unterzeichnen. Der Nigerianer spielte in der abgelaufenen Saison bei Trabzonspor, wo der Vertrag nach Saisonende auslief.

Unter der Anzeige geht's weiter

Mikel hatte bereits von 2006 bis 2016 in über 249 Premier League-Pflichtspielen für den FC Chelsea auf dem Platz gestanden. Vor seinem einjährigen Engagement in der Türkei spielte der defensive Mittelfeldspieler zudem für den FC Middlesbrough in der Championship.