Napoli: Kommt Spinazzola ablösefrei?

Nach seinem ablösefreien Abschied von der AS Rom könnte Leonardo Spinazzola in der kommenden Saison bei der SSC Neapel anheuern. Wie die ‚Gazzetta dello Sport‘ berichtet, befindet sich Napoli mit dem 31-Jährigen in Gesprächen über eine Zusammenarbeit. Spinazzola soll bereits seine volle Verfügbarkeit zugesagt haben.

Unter der Anzeige geht's weiter

In der vergangenen Saison gehörte der 24-fache italienische Nationalspieler noch zum Stammpersonal der Giallorossi, weigerte sich laut Angaben seines Agenten Davide Lippi aber, seinen Vertrag zu verlängern. In Neapel könnte der Linksverteidiger auf Trainer Antonio Conte treffen, mit dem er schon von 2011 bis 2014 bei Juventus Turin zusammengearbeitet hatte.