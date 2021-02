Haller-Fauxpas: UEFA lehnt Ajax-Antrag ab

Sébastien Haller wird definitiv nicht für seinen neuen Klub Ajax Amsterdam in der Europa League auflaufen. Wie der niederländische Klub offiziell mitteilt, wurde ein entsprechender Gesuch, den Angreifer nachnominieren zu können, abgelehnt.

„Trotz aller Versuche, Haller spielberechtigt zu bekommen, erhielt der Verein am Donnerstagabend die endgültige Absage der UEFA“, heißt es in der Mitteilung. Aufgrund eines Verwaltungsfehlers bei Ajax stand Haller nicht auf der Spielerliste für die Europa League, die bis zum 2. Februar eingereicht werden musste. Mit vier Assists und zwei Treffern in seinen ersten sechs Partien ist der 26-Jährige Rekordeinkauf (22,5 Millionen) furios gestartet, wird aber weiterhin nur in der Eredivisie knipsen dürfen.