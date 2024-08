Einigung: Hlozek vor Abflug nach England

So richtig durchstarten konnte Adam Hlozek bei Bayer Leverkusen nie. Der Tscheche kam 2022 mit reichlich Vorschusslorbeeren für 13 Millionen Euro von Sparta Prag zum amtierenden Bundesliga-Champion. Zwei Jahre später stehen 80 Pflichtspieleinsätze und magere 14 Tore für den Offensivallrounder zu Buche. Weitere werden wohl nicht hinzukommen.

Unter der Anzeige geht's weiter

Denn die Verhandlungen mit Leicester City über eine Leihe inklusive Kaufverpflichtung sind laut ‚Sky‘ zum Abschluss gekommen. Die Foxes haben aufs Gaspedal getreten und sind sich mit Bayer einig geworden. Etwas mehr Überzeugungsarbeit muss Leicester wohl noch auf der Spielerseite leisten. Die Gespräche mit Hlozek und seinem Management laufen noch, heißt es weiter.

Lese-Tipp

Bayer 04: Tapsoba spricht über 95-Millionen-Klausel

Gestern berichtete ‚Sky‘ bereits, dass Leverkusen bis zu 18 Millionen Euro für den 22-jährigen Angreifer fordert. In dieser Höhe wäre dann auch besagte Kaufpflicht angesiedelt. Derzeit deutet also alles darauf hin, dass Hlozek seinen bis 2027 gültigen Vertrag im Rheinland nicht erfüllt und künftig in den East Midlands auf Torejagd geht.