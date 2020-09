Im Medizincheck: PSG mit einer Notlösung

Alessandro Florenzi ist 36-facher italienischer Nationalspieler, 29 Jahre alt und verfügt über jede Menge internationale Erfahrung. Zur Stunde durchläuft Florenzi die medizinischen Untersuchungen bei Paris St. Germain und wird im Anschluss einen Leihvertrag unterzeichnen. Für den Anschluss sichern sich die Franzosen zudem eine Kaufoption.

Bei PSG ist Florenzi als Erbe des zu Borussia Dortmund abgewanderten Thomas Meunier (28) angedacht. Als Upgrade ist der Italiener mit dem starken rechten Fuß jedoch nicht zu verstehen. Florenzi ist solide in der Defensivbewegung und kann gute Flanken schlagen. Über Spielwitz und vor allem Geschwindigkeit verfügt der gebürtige Römer allerdings nur in sehr eingeschränktem Maße.

PSG muss jeden Euro umdrehen

Dass die Pariser auf solch eine kleine Lösung zurückgreifen müssen, hat seine Gründe. PSG muss auf dem Transfermarkt kleinere Brötchen backen, denn angesichts des Lockdowns und des damit verbundenen Abbruchs der Ligue 1-Saison gehen dem Scheichklub insgesamt rund 100 Millionen Euro durch die Lappen.

Genau das brachte letztlich auch den Wunschtransfer von Hector Bellerín (25) zum Scheitern. Eigentlich strebte PSG eine Leihe plus Kaufoption an, der FC Arsenal lehnte dies allerdings umgehend ab. So muss man sich an der Seine mit Florenzi zufriedengeben – eine vernünftige, aber keinesfalls spektakuläre Lösung.