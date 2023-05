PSG vs. England: Osimhen-Rennen nimmt Fahrt auf

Schon Ende April meldete FT, dass Paris St. Germain und Victor Osimhen vor einer Einigung über einen ersten groben Vertragsentwurf stehen. Nun wurden die Gespräche intensiviert: Wie die neapolitanische Tageszeitung ‚Il Mattino ‘berichtet, hielt sich Osimhen mit seinem Berater Roberto Calenda in den vergangenen Stunden in Paris auf.

PSG hat gute Karten auf die Verpflichtung des Mittelstürmers der SSC Neapel. Doch nach wie vor gibt es Konkurrenz. Der FC Bayern soll sich mittlerweile aus dem Rennen zurückgezogen haben, doch mit von der Partie sind noch zahlungskräftige englische Klubs wie der FC Chelsea, Manchester United und Newcastle United. Die neueste Preisforderung aus Neapel beträgt laut ‚Il Mattino‘ 160 Millionen Euro.

Eigentlich will SSC-Präsident Aurelio De Laurentiis seinen 24-jährigen Sturmtank am liebsten behalten, bietet dafür auch eine Vertragsverlängerung über 2025 hinaus. Doch muss er der Realität ins Auge blicken: Osimhen kann sein Gehalt von 4,5 Millionen Euro pro Jahr andernorts locker verdoppeln. ‚Il Mattino‘ zufolge ist Neapel deshalb von nun an 60 Tage lang offen für Verhandlungen. Sollte bis dahin keine Einigung erzielt worden sein, müsse Osimhen bleiben.