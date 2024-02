Lingard vor Überraschungswechsel

Jesse Lingards langwierige Klubsuche findet ein Ende. Laut ‚Sky Sports‘ steht der offensive Mittelfeldspieler unmittelbar vor einem Wechsel zum FC Seoul. Dem Engländer winkt beim südkoreanischen Erstligisten ein Zweijahresvertrag mit Option auf eine weitere Saison.

Lingard ist mittlerweile seit über einem halben Jahr ohne Arbeitgeber. Bis zum Sommer stand der ehemalige Nationalspieler (32 Länderspiele) bei Nottingham Forest unter Vertrag. In den vergangenen Monaten wurde der 31-Jährige mit zahlreichen Klubs in Verbindung gebracht: Engagements in der MLS, La Liga oder der Saudi Pro League scheiterten allerdings.