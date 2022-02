Barça will Traoré kaufen – Verrechnung mit Trincão?

Der FC Barcelona hat bereits nach nur einem absolvierten Spiel von Adama Traoré vor, die Leihe des Profis der Wolverhampton Wanderers in eine Festverpflichtung umzuwandeln. Laut der ‚Sport‘ ist die Entscheidung der Barça-Verantwortlichen gefallen, die verankerte Kaufoption im Vertrag des 26-jährigen Außenbahnspielers zu aktivieren. Dem Spanier winkt ab Sommer ein Vierjahresvertrag.

Unter der Anzeige geht's weiter

Am liebsten würden die finanziell angeschlagenen Katalanen den Kauf mit dem an die Wolves verliehenen Francisco Trincão verrechnen, dessen Kaufoption in ähnlicher Höhe wie bei Traoré liegen soll. Der 22-jährige Portugiese ist bei den Engländern zwar Stammspieler, konnte in 18 Premier League-Einsätzen aber noch keine Torbeteiligung verbuchen. Aus dem Grund hat Wolverhampton ‚The Athletic‘ zufolge im Gegensatz zu den Katalanen noch keine Kauf-Entscheidung getroffen.