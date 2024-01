Ajax gibt Millionen-Flop Mikautadze schon wieder ab

Ajax Amsterdam beendet vorerst das Missverständnis mit Angreifer Georges Mikautadze. Wie der niederländische Rekordmeister bekanntgibt, wurde mit dem FC Metz eine Leihe inklusive Kaufoption in Höhe von zehn Millionen Euro vereinbart. Vom französischen Aufsteiger war der 23-jährige Georgier erst im August für 16 Millionen Euro zu Ajax gewechselt.

In der Grachtenstadt fand sich der Offensivspieler nach 33 Torbeteiligungen im Vorjahr aber überhaupt nicht zurecht. Für die in der Sinnkrise befindlichen Amsterdamer konnte der Rechtsfuß in neun Einsätzen nicht eine Torbeteiligung verbuchen. Seine einzigen Scorerpunkte (zwei Treffer und ein Assist) steuerte Mikautadze noch im Metz-Trikot im August bei. Nun hofft man bei Ajax, dass der 22-fache Nationalspieler bei seinem Ex-Klub wieder in die Spur findet.