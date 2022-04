Ten Hag will Brobbey behalten

Erik ten Hag hat sich für einen Verbleib für den noch bis zum Sommer von RB Leipzig an Ajax Amsterdam ausgeliehenen Brian Brobbey ausgesprochen. „Wir werden daran arbeiten, weil wir ihn wirklich behalten wollen. Ob das machbar ist, weiß ich nicht, denn der Schlüssel liegt bei Leipzig. Dort steht er unter Vertrag“, wird der niederländische Coach vom ‚Telegraaf‘ zitiert. Bei seinem Ausbildungsklub blüht Brobbey nach einer komplizierten Hinrunde bei Leipzig auf.

Unter der Anzeige geht's weiter

In 151 Pflichtspielminuten in der Eredivisie erzielte der 20-jährige Mittelstürmer für Ajax drei Treffer und bereitete ein weiteres Tor direkt vor. Der niederländische Tabellenführer besitzt keine Kaufoption für Brobbey, der in Leipzig noch bis 2025 unter Vertrag steht. RB-Boss Oliver Mintzlaff machte die Position des Bundesligisten zuletzt deutlich: „Beide Spieler (auch Ilaix Moriba, Anm. d. Red.) sind bis 30.6.2022 ausgeliehen – und dann Spieler für RB Leipzig. Das sind die Fakten, es gibt keine neuen Pläne oder andere Gedankenspiele.“