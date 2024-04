FC Bayern: Sané-Gespräche terminiert?

Zwischen dem FC Bayern und Leroy Sané stehen Vertragsverhandlungen an. Wie der ‚kicker‘ berichtet, wird es voraussichtlich in den Tagen nach dem Champions League-Rückspiel gegen den FC Arsenal zu konkreten Gesprächen zwischen Spieler und Klub kommen. In den vergangenen Wochen habe es bereits lose Kontakte gegeben. Sanés Vertrag in München läuft 2025 aus.

Auf eine mögliche Verlängerung angesprochen sagte der 28-Jährige zuletzt: „Es gibt einige Sachen, von denen das abhängt. Aktuell mache ich mir darüber keine Gedanken. Ich bin im Hier und Jetzt. Meine Verantwortlichen sind in Kontakt mit dem FC Bayern. Das wird in den nächsten Wochen wahrscheinlich ein bisschen intensiver sein.“