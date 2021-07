Lunev wechselt zu Bayer

Bayer Leverkusen hat Andrey Lunev unter Vertrag genommen. Wie die Werkself verkündet, hat der russische Torhüter bis 2023 unterschrieben. Eine Ablöse wird nicht fällig, da das Arbeitspapier des 29-Jährigen bei Zenit St. Petersburg ausgelaufen war.

Unter der Anzeige geht's weiter

Bei der Werkself wird Lunev die neue Nummer zwei hinter Lukas Hradecky (31). Lennart Grill (22), der bisherige Vertreter des Finnen, soll verliehen werden. Wohin es den deutschen U21-Nationalspieler zieht, ist unklar.

„Mit Andrey Lunev haben wir einen gestandenen Schlussmann für uns gewonnen. Er hat mit der Mannschaft in den vier Jahren bei Zenit zuletzt dreimal in Folge den russischen Meistertitel und einmal den Pokal gewonnen. Und mit sieben Länderspielen, 17 Europa-League- und zwei Champions-League-Spielen verfügt Andrey auch über internationale Erfahrung“, sagt Bayers Sportdirektor Simon Rolfes.

Lunev ist „begeistert davon, in einer so starken Liga wie der Bundesliga spielen zu dürfen. Das Interesse von Bayer 04 an mir hat mich sehr beeindruckt. Jetzt bin ich Teil eines Klubs, der in Deutschland seit Jahren zu den besten gehört und in Russland durch seine ständige Präsenz im Europapokal einen klangvollen Namen hat. Ich werde alles tun, um in Leverkusen mein absolut Bestes zu geben.“