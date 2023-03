Dabbur für drei Spiele gesperrt

Die TSG Hoffenheim muss drei Bundesligaspiele lang auf Munas Dabbur verzichten. Der DFB verkündete am heutigen Donnerstag die entsprechende Entscheidung und spricht von einem „rohen Spiel gegen den Gegner.“ Beim 3:1-Heimsieg am vergangenen Wochenende gegen Hertha BSC grätschte der Angreifer den Berliner Stürmer Dodi Lukébakio mit einem überharten Einsteigen von hinten in die Wade.

Der Platzverweis von Dabbur ist der viertschnellste der Bundesliga-Geschichte. Nur 94 Sekunden nach seiner Einwechslung musste der 30-Jährige das Feld schon wieder verlassen. Somit muss er bei den Spielen gegen den SV Werder Bremen, Schalke 04 und den FC Bayern München aussetzen.

