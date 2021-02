United mehrere Wochen ohne Pogba

Bittere Pille für Paul Pogba (27) und Manchester United: Wie Red Devils-Coach Ole Gunnar Solskjaer gegenüber dem vereinseigenen TV-Sender bekanntgibt, ist sein Mittelfeldmann mit einer Muskelverletzung vorerst zum Zuschauen verdammt.

„Es ist eine Verletzung, deren Heilung einige Wochen dauern wird“, umreißt der Übungsleiter die Ausfalldauer, „natürlich war Paul für uns sehr wichtig, wir werden kein Risiko eingehen.“ Pogba hatte sich die Blessur beim 3:3 gegen den FC Everton zugezogen.

