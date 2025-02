Wenn Hoeneß geht: Zwei Trainer-Kandidaten beim VfB

Cesc Fàbregas

Der spanische Übungsleiter sorgt bei Como 1907 in der Serie A für Furore. Im Sommer übernahm er das Zepter hauptverantwortlich, nachdem er im vorherigen Aufstiegsjahr als Assistenztrainer tätig war. Bislang läuft sein Debüt-Jahr als Chefcoach prächtig: Nach 26 Spieltagen belegt Como den 13. Tabellenplatz, am heutigen Sonntag bezwang man die SSC Neapel überraschend mit 2:1.

Mit seinem Auftreten und seiner vorherigen Laufbahn erinnert Fàbregas an Bayer Leverkusens Meistertrainer Xabi Alonso. Das soll unter anderem die Stuttgarter auf den Plan gerufen haben. Allerdings ist der frühere Mittelfeld-Stratege noch langfristig an seinen jetzigen Arbeitgeber gebunden. Darüber hinaus dürften auch andere Klubs auf sein Profil aufmerksam geworden sein. Es bleibt abzuwarten, ob Fàbregas eines Tages in der Bundesliga respektive beim VfB landet.

Lukas Kwasniok

Neben Fàbregas soll sich auch der Zweitliga-Coach im Visier der Schwaben befinden. Seit 2021 trainiert Kwasniok den SC Paderborn, der in der laufenden Saison erneut im Aufstiegsrennen mitmischt. Kommende Woche wartet auf die Ostwestfalen eine richtungsweisende Partie, wenn man am Sonntag (13:30 Uhr) mit dem Hamburger SV den aktuellen Tabellenführer empfängt.

Derweil ist es nicht das erste Mal, dass der VfB ein Auge auf Kwasniok geworfen hat. Schon 2022 sollte der 43-Jährige in Bad Cannstatt übernehmen, der SCP stellte sich allerdings quer. Inzwischen sollen die Paderborner eine Trennung nicht mehr kategorisch ausschließen – bei einem adäquaten Angebot dürfte der Übungsleiter gehen. Kommt es zu einer Reunion mit VfB-Sportvorstand Fabian Wohlgemuth, der Kwasniok einst zum Zweitligisten lotste?