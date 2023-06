Nach Bayern-Gerüchten: Angebot für Mahrez im Anflug

Auch im gestrigen Champions League-Finale gegen Inter Mailand verschmähte Trainer Pep Guardiola seinen Offensivmann Riyad Mahrez komplett. Nach dem 1:0 gegen Inter Mailand dürfte dem Algerier als wahrscheinlich einzigen bei Manchester City eher weniger zum Feiern zumute gewesen sein. Die Gerüchte um einen vorzeitigen Abschied bekommen damit unweigerlich neue Nahrung.

Tatsächlich sorgt Mahrez‘ Zukunft schon seit einer ganzen Weile für Spekulationen – sogar mit dem FC Bayern wurde der Flügelstürmer in seiner Heimat zuletzt in Verbindung gebracht. Eine konkretere Spur führt aktuell aber – wie so oft in diesen Tagen – nach Saudi-Arabien. Nach Informationen der FT-Partnerseite Foot Mercato will der Erstligist Al Ahli Mahrez einen Dreijahresvertrag offerieren.

Konkrete Gespräche zwischen den Saudis und dem Management des 32-Jährigen laufen derweil noch nicht, geschweige denn mit dessen Arbeitgeber City. Bei den Skyblues steht Mahrez noch bis 2025 unter Vertrag und müsste von Guardiola und Co. die Freigabe erteilt bekommen. Die gibt es aber wohl nur gegen eine ordentliche Stange Geld.