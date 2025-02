Unterschrieben: FCN kassiert 26 Millionen für Tzimas

Stefanos Tzimas wird zur nächsten Saison in die Premier League wechseln. Laut Fabrizio Romano hat der 19-jährige Mittelstürmer einen ab Sommer gültigen Vertrag beim Tabellenzehnten Brighton & Hove Albion unterschrieben.

Der 1. FC Nürnberg kassiere 26 Millionen Euro plus Boni. Zuvor hatte der Zweitligist seinerseits die mit PAOK Saloniki vereinbarte Kaufoption gezogen und 18 Millionen Euro nach Griechenland überwiesen.

In seinen bislang 17 Ligaspielen für den FCN kommt Tzimas auf zehn Tore und zwei Vorlagen. Bis Saisonende will der griechische U21-Nationalspieler weitere Treffer folgen lassen, ehe es in England weitergeht.