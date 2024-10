Sporting: Interne Lösung für die Amorim-Nachfolge

Sporting Lissabon hat sich auf João Pereira als Nachfolger von Cheftrainer Rúben Amorim festgelegt. Laut der portugiesischen ‚A Bola‘ wird der 40-Jährige in Zukunft das Traineramt bei Sporting innehaben und somit Amorim, der kurz vor einer Anstellung bei Manchester United steht, beerben. „Wenn er seine Entwicklung fortsetzt, denke ich, dass er ein ausgezeichneter Trainer ist. Er hat alle Voraussetzungen, um Sporting-Trainer zu werden“, sagte Amorim bereits im vergangenen Mai über den einstigen Rechtsverteidiger.

Im Sommer 2021 beendete Pereira seine Spielerkarriere und wurde im selben Jahr Co-Trainer in der U23 von Sporting. Ein Jahr später wurde er zum Cheftrainer ebendieser befördert, ehe er im Sommer 2024 als Übungsleiter Sporting B in der dritten Liga übernahm. Jetzt soll der ehemalige portugiesische Nationalspieler das Profi-Team zum Gewinn der Meisterschaft in Liga eins führen.