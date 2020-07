Ablösefrei: Schnappt sich der BVB United-Juwel Gomes?

Borussia Dortmund hat wieder einmal ein Talent aus England ins Visier genommen. Wie der englische Journalist Graeme Bailey, der unter anderem für den ‚Daily Mirror‘ schreibt, via Twitter vermeldet, zählt der BVB zu den Interessenten an Angel Gomes.

Angel Gomes has a lot of options having decided to leave Manchester United - interestingly one of these is Borussia Dortmund.