Bergamo: Scamacca-Ersatz zum Medizincheck

Atalanta Bergamo ist auf der Suche nach Ersatz für den am Kreuzband verletzten Gianluca Scamacca (25) fündig geworden. Laut ‚Sky Italia‘ steht Mateo Retegui unmittelbar vor einem Wechsel zu den Nerazzurri und befindet sich aktuell beim Medizincheck. Die Ablöse für den Stürmer, der vom FC Genua kommt, soll sich auf 25 Millionen Euro inklusive Boni belaufen.

Der 25-Jährige spielt seit 2023 in Genua und besitzt dort noch einen Vertrag bis 2027. Vergangene Saison kam der eingebürgerte Italiener in 29 Spielen auf sieben Tore und zwei Vorlagen. Bei der Europameisterschaft kam Retegui in allen vier Spielen der Squadra Azzurra zum Einsatz, blieb jedoch ohne Scorerpunkt.