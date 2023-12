Zwei Bayern-Stars fallen aus

Der FC Bayern muss den 1:0-Auswärtssieg bei Manchester United teuer bezahlen. Wie der Rekordmeister mitteilt, fallen Kingsley Coman und Noussair Mazraoui bis auf Weiteres aus. Coman zog sich einen Muskelfaserriss in der rechten Wade zu, Mazraoui plagt ein Muskelbündelriss in der linken Wade. In den kommenden Partien wird das Duo nicht zur Verfügung stehen, Mazraoui könnte sogar den Afrika-Cup mit Marokko verpassen.

Die Bayern treffen am Sonntag (19:30 Uhr) auf den VfB Stuttgart, im Anschluss wartet im letzten Spiel des Jahres der VfL Wolfsburg. In der Champions League erreichte man mit fünf Siegen aus sechs Spielen souverän als Tabellenerster das Achtelfinale. Der Sieg in Manchester war sportlich für die Bayern nicht mehr von großer Bedeutung.