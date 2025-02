United-Schock: Topstar droht Saison-Aus

Manchester United muss mehrere Monate auf Amad Diallo verzichten. Der 22-Jährige bestätigte am gestrigen Samstagabend über seine sozialen Netzwerke, dass er sich unter der Woche im Training eine Sprunggelenksverletzung zugezogen hat: „Ich bin sehr enttäuscht, diese Nachricht in einer so entscheidenden Phase der Saison schreiben zu müssen. Leider werde ich wegen einer Verletzung für einige Zeit ausfallen. Ich werde stärker denn je zurückkommen! Es ist an der Zeit, die Jungs von außen zu unterstützen. Es gibt noch viel zu spielen.“

Diallo hatte sich in dieser Saison in der Stammelf der Red Devils festgespielt und kam bereits 36 Mal in Pflichtspielen zum Einsatz. Dabei gelangen dem Flügelstürmer neun Treffer und sieben Vorlagen. Erst im Januar verlängerte der sechsfache ivorische Nationalspieler seinen Vertrag in Manchester bis 2030, Diallo soll eines der Gesichter des neuen United werden. Daher wiegt der Ausfall umso schwerer. Wie die ‚Daily Mail‘ berichtet, ist von mindestens zwei bis drei Monaten Pause auszugehen. Es ist daher unklar, ob der Linksfuß in dieser Saison auf den Platz zurückkehren wird.