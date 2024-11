VfB: Undav-Diagnose ist da

Deniz Undav hat sich beim Champions League-Spiel gegen Atalanta Bergamo am gestrigen Mittwoch (0:2) eine Zerrung an der linken Oberschenkelrückseite zugezogen. Wie der VfB Stuttgart mitteilt, könnte Undav aber schon am Sonntag gegen Eintracht Frankfurt (17:30 Uhr) wieder einsatzbereit sein.

Der Stürmer war in der 55. Spielminute mit Problemen am Oberschenkel ausgewechselt worden und hatte große Sorgen verursacht. Die Untersuchung brachte jetzt Entwarnung. Undav, der im Sommer nach vorheriger Leihe von Brighton & Hove Albion fest nach Stuttgart wechselte, zeigt in dieser Saison bisher starke Leistungen und konnte in der Bundesliga schon fünf Tore beisteuern. Auch für die anstehenden Länderspiele der deutschen Nationalmannschaft wurde er von Julian Nagelsmann wieder berufen.