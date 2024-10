Barça: Flick macht Clásico-Ansage

Hansi Flick geht selbstbewusst in seinen ersten Clásico mit dem FC Barcelona. Auf der Pressekonferenz vor dem Spiel gegen Real Madrid am morgigen Samstag (21 Uhr) betonte der Barça-Coach, dass er von seinem offensiven Stil aus dem Champions League-Spiel gegen Bayern München (4:1) auch im Traditionsduell nicht abrücken werde: „Nach dem Ausgleich der Bayern sind wir sofort nach vorne geprescht. Das ist ein gutes Zeichen, denn es bedeutet, dass wir an uns glauben. Wir hatten mehr Ballbesitz, waren aktiv, mit und ohne Ball. Das haben wir gezeigt und werden wir auch weiterhin zeigen.“

Flick habe gehörigen Respekt vor der Aufgabe in Madrid, sehe aber keinen Grund, vor dem amtierenden Meister in Ehrfurcht zu erstarren: „In Deutschland gibt es auch ‚Klassiker‘, aber das ist nicht das Gleiche. Das hier ist der Clásico – in Großbuchstaben. Aber alle meine Spieler sind sehr gut vorbereitet und ich vertraue ihnen, denn sie machen ihre Sache bislang richtig gut.“ Die Katalanen reisen als Tabellenführer nach Madrid und haben drei Punkte Vorsprung vor dem Hauptstadtklub, der allerdings in dieser Saison noch ungeschlagen ist.