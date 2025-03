„Durchaus üblich“: Endrick weiter nur Ersatz

Carlo Ancelotti hat zur mangelnden Spielzeit von Endrick Stellung bezogen. Laut dem Italiener verläuft die Entwicklung des Sturmtalents weiter nach Plan: „Ich sehe, wie Endrick arbeitet, und ich freue mich über ihn. Wenn ich kann, gebe ich ihm Minuten und er hat sie immer genutzt. Abgesehen von der Konkurrenz gibt es keinen Grund, warum er nicht spielt. Die Geschichte dieses Klubs zeigt, dass viele Stammspieler zunächst auf der Bank gesessen haben. Vinicius, Valverde, Camavinga. Es ist durchaus üblich, dass wenn man in Madrid sein will, ein bisschen auf der Bank sitzen muss.“

Unter der Anzeige geht's weiter

Der Brasilianer war zu Beginn der Saison für 47,5 Millionen Euro zu Real Madrid gewechselt, kommt dort aber kaum zum Zug. Gerade in der Copa del Rey konnte er aber mit vier Treffern in vier Einsätzen überzeugen. Zuletzt kamen Gerüchte auf, dass der 18-Jährige im Sommer in die Bundesliga verliehen werden soll.