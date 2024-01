Dahoud in Stuttgart angekommen

Der Wechsel von Mahmoud Dahoud zum VfB Stuttgart nimmt konkrete Züge an. Wie ‚Sky‘ berichtet, ist der Mittelfeldspieler in Stuttgart am Flughafen angekommen. Nun dürfte das übliche Prozedere aus Medizincheck und Unterschrift auf dem Programm stehen.

Dahoud wechselt zunächst auf Leihbasis von Brighton & Hove Albion zu den Schwaben. Für den Anschluss steht eine Kaufoption von rund neun Millionen Euro im Raum.