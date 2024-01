Augsburg: Mbuku-Leihe perfekt

Nathanaël Mbuku und der FC Augsburg gehen bis zum Sommer getrennte Wege. Der 21-jährige Franzose wechselt auf Leihbasis in seine Heimat zum Zweitligisten AS Saint-Étienne. Laut FT-Infos war auch Ligarivale Girondins Bordeaux an dem Offensivspieler interessiert. Vertraglich ist der U-Nationalspieler noch bis 2027 an die Fuggerstädter gebunden.

Unter der Anzeige geht's weiter

„Wir sind von Nathanaëls Fähigkeiten und von seinem Potenzial überzeugt. Aufgrund der Konkurrenzsituation im Kader halten wir eine Leihe zum jetzigen Zeitpunkt jedoch für sinnvoll. Nathanaël soll in Saint-Étienne möglichst viele Einsatzminuten sammeln und sich weiterentwickeln, um im Sommer stärker nach Augsburg zurückzukehren“, kommentiert Augsburgs Sportdirektor Marinko Jurendic den Transfer.