Heintz begründet Köln-Rückkehr

Dominique Heintz hat sich zu den Gründen seines Wechsels zum 1. FC Köln geäußert. In einem Interview mit Vereinsmedien erklärt der 30-jährige Innenverteidiger: „Christian Keller, Steffen Baumgart und Thomas Kessler haben mich für die Aufgabe hier überzeugt und mir gesagt, was sie in mir sehen und was ich dem Team geben kann. Sie wissen um meine Qualitäten und meine Erfahrung, die ich in den vergangenen Jahren gesammelt habe. Ich freue mich einfach unheimlich, wieder ins Stadion einzulaufen und die Fans zu sehen.“

Unter der Anzeige geht's weiter

Über Stationen beim SC Freiburg, VfL Bochum und Union Berlin landete Heintz in diesem Sommer wieder in Köln, wo er bereits von 2015 bis 2018 aktiv gewesen war. Der Linksfuß gibt an, dass ihm die Entscheidung zurückzukehren sehr leichtfiel: „Nach dem ersten Telefonat hatten sie mich schon. Ich musste nicht lange überlegen."