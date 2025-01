Schalke bindet Amoussou-Tchibara

Der FC Schalke 04 verlängert mit Jugendspieler Zaid Amoussou-Tchibara. Wie die Königsblauen offiziell machten, verlängert der Angreifer, der auf dem Sprung zu den Profis steht, bis 2028. Der ‚WAZ‘ zufolge beinhaltet das Arbeitspapier auch eine hohe Ausstiegsklausel. „Mit Zaid hat sich ein weiteres Talent aus der U19 mit guten Leistungen einen Profivertrag verdient. Bei Norbert Elgert hat er in den vergangenen eineinhalb Jahren sehr viel gelernt“, sagt Ben Manga, Direktor Kaderplanung, Scouting und Knappenschmiede, „Zaid hat sich in die Trainingseinheiten mit den Profis sehr gut eingebracht und angedeutet, welches Potenzial in ihm steckt. Wir wollen gemeinsam mit ihm in den kommenden Jahren die nächsten Schritte gehen und ihn auf diesem Weg bestmöglich unterstützen.“

Unter der Anzeige geht's weiter

Aktuell fällt der 18-Jährige mit Knieproblemen aus, zuvor war er für die U19 der Knappen eine wichtige Größe und erzielte in 14 Spielen 17 Tore und bereitete drei weitere vor. Bei den Profis durfte der Angreifer immer wieder mittrainieren und in der Vorbereitung Profiluft schnuppern, in den Kader von Kees van Wonderen hat er es aber noch nicht geschafft. „Ich bin sehr dankbar für die bisherige Zeit hier auf Schalke, in der ich sehr viel gelernt habe. Die Verantwortlichen haben mir für die kommenden Jahre einen sehr interessanten Weg aufgezeigt, den ich gemeinsam mit ihnen gehen möchte“, so Amoussou-Tchibara.