Bayern-Transfers: Nagelsmann frustriert von Brazzo?

Julian Nagelsmann und Hasan Salihamidzic sind in Sachen Kaderplanung nicht immer einer Meinung. Die ‚Sport Bild‘ berichtet von einem „angespannten Verhältnis“ zwischen dem Trainer und dem Sportvorstand des FC Bayern.

Grund seien unterschiedliche Auffassungen bei der Kaderplanung. Nagelsmann soll sogar „mehr und mehr frustriert darüber sein, wie defensiv der Klub auf dem Transfermarkt agiert“. Schon Vorgänger Hansi Flick störte sich daran und ging nach Streitigkeiten mit Brazzo zum DFB.

Da es in Nagelsmanns Augen nicht schnell genug voran geht mit der Kaderplanung, griff der Coach auch schon selbst zum Hörer. So versuchte der 34-Jährige laut der ‚Sport Bild‘, Nico Schlotterbeck (22, SC Freiburg) in einem Telefonat von den Bayern zu überzeugen. Doch der deutsche Nationalspieler wechselt stattdessen zu Borussia Dortmund.