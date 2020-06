Zwei Verehrer für Pauli-Duo

Henk Veerman (29) weckt Interesse in Österreich. Nach Informationen von ‚Sky‘ hat Austria Wien den Mittelstürmer des FC St. Pauli im Visier. Veerman erzielte in der abgelaufenen Saison elf Tore in 22 Ligapartien, sein Vertrag endet 2021.

Zudem steht Christian Conteh (20) laut ‚Sky‘ bei Feyenoord Rotterdam auf dem Zettel. Der Außenstürmer, dessen Vertrag ausläuft, kam verletzungsbedingt letztmals Ende Oktober für St. Pauli zum Zug.