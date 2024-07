Nach Halbfinal-Aus: Deschamps äußert sich zu möglichem Rücktritt

Didier Deschamps lässt die Frage nach seiner Zukunft als französischer Nationaltrainer offen. Auf der Pressekonferenz im Anschluss an die Halbfinal-Niederlage seiner Mannschaft bei der Europameisterschaft gegen Spanien (1:2) zeigte sich der 55-Jährige ungewohnt gereizt: „Sie sind sehr mutig nach meiner Zukunft zu fragen. Die Frage müssen sie meinem Präsidenten stellen. Ich habe gerade ein Halbfinale verloren. Ich werde diese Frage heute nicht beantworten.“

Deschamps steht aufgrund der sehr auf Sicherheit bemühten Spielweise in der Heimat schwer in der Kritik. Die französische Mannschaft hat inklusive des Halbfinals in sechs Partien bei der EM in der regulären Spielzeit lediglich vier eigene Treffer erzielt. Kapitän Kylian Mbappé ließ eine Unterstützung für den Nationaltrainer im Interview nach dem Spiel ebenfalls vermissen. „Natürlich wollten wir gewinnen und jetzt fahren wir nach Hause. Es ist eine Enttäuschung. Ob sich an der Spielphilosophie etwas ändern muss, ist eine Frage für den Coach“, so der 25-Jährige.