FC: Horn will „im Sommer schauen, was sich ergibt“

Köln-Torwart Timo Horn will sich in den kommenden Wochen und Monaten ausgiebig mit seiner Zukunft auseinandersetzen. Über einen möglichen Vereinswechsel sagt der 28-Jährige bei ‚DAZN‘: „Ich habe den Anspruch und den Ehrgeiz, die Nummer eins zu sein. Natürlich muss man dann im Sommer schauen, was sich ergibt, wie es weitergeht für mich persönlich. Ich habe noch ein Jahr Vertrag beim FC, da wird man im Sommer sehen, wo die Reise hingeht.“

Seinen jahrelangen Stammplatz zwischen den Pfosten verlor Horn Ende November an Marvin Schwäbe (26). „Das ist für mich persönlich natürlich eine der schwierigsten Zeiten. Wenn man nicht spielt, tut es immer weh“, sagt Horn, dessen Vertrag in der Domstadt noch bis 2023 läuft. Der Keeper glaubt: „So wie es jetzt gegen mich gelaufen ist, kann es auch schnell wieder für mich laufen und ich stehe wieder im Tor. Das ergibt sich so schnell im Fußball.“