Tottenham bindet Tanganga

Tottenham Hotspur treibt die Personalplanungen voran. Wie die Spurs verkünden, hat Japhet Tanganga seinen Vertrag bis 2025 verlängert. Das bisherige Arbeitspapier des 21-jährigen Verteidigers wäre 2021 ausgelaufen.

Tanganga ist gebürtiger Londoner und durchlief die Jugendakademie von Tottenham. In der aktuellen Saison gelang ihm der Durchbruch bei den Profis. Insgesamt stand er bisher in elf Spielen für die erste Mannschaft auf dem Platz.

✍️ We are delighted to announce that @JTanganga99 has signed a new contract with the Club which will run until 2025.#THFC ⚪️ #COYS