Bella-Kotchap: Grätscht Bayern den BVB doch noch ab?

Das Rennen um Armel Bella-Kotchap schien Borussia Dortmund zu gewinnen. Mit dem 21-jährigen Innenverteidiger des FC Southampton sollen sich die Schwarz-Gelben bereits einig sein, die Verhandlungen mit den Saints laufen. Der FC Bayern, dem ebenfalls Interesse an Bella-Kotchap nachgesagt wurde, schien sich auf Trevoh Chalobah vom FC Chelsea zu konzentrieren.

So der Stand gestern. Am heutigen Deadline Day kommt aber offenbar neue Dynamik in die Personalien. Wie ‚Bild‘ und ‚Sport1‘ berichten, ist ein Transfer von Bella-Kotchap nach München noch nicht vom Tisch. Im Gegenteil: Der Rekordmeister habe die Verhandlungen mit Southampton wieder aufgenommen und könnte den BVB ausstechen.

Grundsätzlich scheinen die Saints von ihrer hohen Forderung von einer Leihgebühr von acht Millionen Euro abgerückt zu sein. Laut ‚Sport1‘ steht nun nur noch eine Gebühr von 3,5 Millionen im Raum.

Chalobah-Deal geplatzt?

Der ‚Bild‘ zufolge hängt das Umschwenken der Bayern damit zusammen, dass der Transfer von Chalobah an die Säbener Straße geplatzt ist. Mit Chelsea habe man sich nicht einigen können, da die Londoner den 24-Jährigen nur verkaufen wollen und eine Ablöse von über 50 Millionen Euro fordern. Für die Bayern, die eine Leihe präferieren, ist das zu viel.

Fabrizio Romano hält derweil dagegen. Dem Transfermarkt-Insider zufolge ist der Chalobah-Deal noch nicht vom Tisch. Bayern verhandle weiter mit Chelsea und soll sogar ein neues Leih-Angebot abgegeben haben. Die Münchner seien sogar zuversichtlich, den Blues-Verteidiger noch verpflichten zu können.

Gut möglich, dass der Rekordmeister aber zweigleisig fährt und parallel die Verhandlungen um Bella-Kotchap intensiviert hat. Die nächsten Stunden werden zeigen, welcher Klub als Sieger aus dem Transferpoker hervorgehen wird.

Update (8:10 Uhr): Laut ‚Sky‘ steht der Transfer von Bella-Kotchap kurz vor dem Scheitern. Das habe zwei Gründe: Zum einen habe Southampton spät auf das letzte Angebot aus Dortmund reagiert, zum anderen hat der Transfer von Niclas Füllkrug Budget verschlungen. ‚Sky‘ berichtet aber auch, dass sich diese Prognose im Laufe des Tages noch ändern könnte.