HSV: Kurzes Zeitfenster bei Glatzel-Klausel

Interessierte Klubs müssten sich bei Robert Glatzel beeilen, sofern sie die Ausstiegsklausel in Höhe von 1,5 Millionen Euro ziehen wollen. Laut der ‚Bild‘ läuft die Option des Angreifers vom Hamburger SV bereits am kommenden Donnerstag, dem 15. Juni, ab. Danach kann der HSV die Ablöse für den noch bis 2025 gebundenen Mittelstürmer frei verhandeln. Dem Vernehmen nach bekunden zwei Klubs aus der Bundesliga Interesse am 29-Jährigen und haben konkrete Angebote abgegeben.

Glatzel war in der abgelaufenen Zweitligasaison mit 19 Treffern und sieben Assists zweitbester Scorer hinter Heidenheims Tim Kleindienst (32 Scorerpunkte). Schon im vergangenen Sommer stand Glatzel vor einem Abschied in Richtung Schalke, letztlich verlängerte der Sturmtank aber seinen Vertrag in der Hansestadt. Ob sich die Geschichte aus dem Vorjahr wiederholt, wird sich also in den kommenden Tagen zeigen.

