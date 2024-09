Chelsea: Fofana-Deal gescheitert

Der Leihtransfer von Angreifer David Datro Fofana (21) zu AEK Athen ist nicht zustande gekommen. Bis zum gestrigen Mittwochabend hatte der griechische Hauptstadtklub Zeit für eine Einigung mit dem FC Chelsea. Diese blieb allerdings aus, wie Fabrizio Romano noch in der Nacht berichtete.

Anfang der Wochen ließen Berichte von unterschiedlichen Vorstellungen der Klubs in puncto Gehaltszahlungen erahnen, dass sich eine Leihe nur schwer umsetzen lässt. Fofana, in der Hinrunde der vergangenen Saison an Union Berlin verliehen, bleibt damit vorerst an der Stamford Bridge.