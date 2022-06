Alderweireld: Belgien-Rückkehr diese Woche?

Die Rückkehr von Toby Alderweireld nach Belgien nimmt konkretere Formen an. Laut ‚Voetbal International‘ macht Royal Antwerpen-Sportdirektor Marc Overmars Druck in der Personalie, um den Innenverteidiger noch in dieser Woche zu verpflichten. Bei den Verhandlungen nähert sich der Erstligist den Forderungen von Al Duhail an, heißt es.

Gerne würden die Belgier den 33-jährigen Nationalspieler so schnell wie möglich nach Antwerpen holen, damit Trainer Mark van Bommel schon im Trainingslager in Österreich mit dem Routinier arbeiten kann.