United: Vertragsgespräche mit Mata

Manchester United will den auslaufenden Vertrag mit Juan Mata verlängern. Dies teilen die Red Devils im Zuge der offiziellen Bekanntgabe der Abgänge mit. Neben Ersatzkeeper Sergio Romero verlassen sieben weitere Spieler den Klub, hauptsächlich aus der Jugendabteilung.

Seit 2014 schnürt Mata seine Schuhe für Manchester. Damals war der Spanier für rund 45 Millionen Euro vom FC Chelsea in den Norden gewechselt. In der abgelaufenen Saison kam der technisch begabte Linksfuß auf 18 Pflichtspieleinsätze, in denen dem 33-Jährigen drei Treffer sowie drei Assists gelangen.

We would like to wish all the players leaving the club the very best of luck for the future 🔴#MUFC